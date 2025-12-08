Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin, bugün itibarıyla bakanlık birimlerinin kullanımına açıldığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, sistem üzerinden bireysel, toplu ve götürü teminat türlerinde verilen teminat mektupları ile nakit teminatlara ilişkin verilere erişilebildiği belirtilerek, "Teminatla ilgili genel bilgilerin (teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi) yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Sistemle birlikte teminat işlem süreçlerinin takibi ve teminat bilgilerine erişimin tek bir noktadan hızlı ve etkin şekilde sağlanacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İşlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacaktır. Bir sonraki aşamada Teminat Bilgi Sistemi, yükümlülerin ve temsilcilerinin erişimine açılarak, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlem süreçlerini detaylı bir şekilde sorgulamalarına imkan tanınacaktır."