Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Edirne'de kaydedilen feci bir trafik kazası, ülkenin toplumsal ve ahlaki değerler açısından geldiği noktayı sorgulatır nitelikte. Kontrolsüzlüğün ve sorumsuzluğun zirvesi olarak yorumlanan olayda, B.T. isimli kadın sürücü, tam 3.85 promil alkolle ve ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçti. Yüksek promilin etkisiyle bariyerleri yıkarak karşı şeride fırlayan araç, bir yayayı ölümden kıl payı kurtarırken, bu dehşet verici durum, 100 yıl önceki Şerife Bacıların fedakâr ruhuyla tam bir tezat oluşturdu. Kazanın kameraya yansıyan anları, alkolün ve kuralsızlığın sebep olduğu acı tabloyu gözler önüne serdi.