  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray işte şimdi yandı! Bir bu eksikti... Okan Buruk maça çıkamayabilir!

Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Yeğenini diri diri gömen dayı konuştu!

Aman dikkat diyelim: Düdüklü tencere neden patlar? Küçük ihmaller mutfağı yıkabilir

Büyük sürpriz! Almanya'da bir Türk daha belediye başkanı oldu

Kartalkaya faciasında şok iddia! ‘Olursa olsun' kastı ortaya çıktı

Ertem Şener canlı yayında Ahmet Çakar'dan korkutan haberi tüm Türkiye'ye duyurdu...

Arap ülkesinden Yunanistan'ı şok edecek karar: Türkiye ile imzaladığımız anlaşmalar geçerlidir saygı duyun

İspanyollara verin diye yalvaracaklar artık... Fenerbahçe'de Sörloth ısrarı! Menajeriyle tekrar görüşülecek
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Milli Mücadele'de canı pahasına mühimmat taşıyan Şerife Bacıların fedakârlığına tezat bir tablo Edirne’de yaşandı. Direksiyon başına geçen alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücü, yüksek promille bariyerleri yıkıp karşı şeride uçtu ve bir yayayı ölümden döndürdü. Yüksek alkol oranıyla (3.85 promil) adeta canavarlaşan bu hukuksuz eylem, toplumsal değerlerin ve denetim mekanizmalarının nasıl acı bir çözülme yaşadığını gözler önüne serdi.

#1
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Edirne'de kaydedilen feci bir trafik kazası, ülkenin toplumsal ve ahlaki değerler açısından geldiği noktayı sorgulatır nitelikte. Kontrolsüzlüğün ve sorumsuzluğun zirvesi olarak yorumlanan olayda, B.T. isimli kadın sürücü, tam 3.85 promil alkolle ve ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçti. Yüksek promilin etkisiyle bariyerleri yıkarak karşı şeride fırlayan araç, bir yayayı ölümden kıl payı kurtarırken, bu dehşet verici durum, 100 yıl önceki Şerife Bacıların fedakâr ruhuyla tam bir tezat oluşturdu. Kazanın kameraya yansıyan anları, alkolün ve kuralsızlığın sebep olduğu acı tabloyu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlerini yıktı. Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlerini yıktı, ardından karşı şeride uçarak bir yayaya çarpmaya ramak kala durabildi.

#3
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

#4
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

#6
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

#7
Foto - Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...
Gündem

Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

Serdar Tuncer’in Hâsılıkelâm programına katılan eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz; eşinin başörtüsü..
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…
Gündem

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

İzmir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve mübarek eşlerine alçakça sözlerle hakaret eden insan müsvedde..
Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi
Dünya

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Batı Afrika ülkesi Benin'de devlet televizyonu yayınına çıkan bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurdu. Öte yandan Benin İçişleri Ba..
Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu
Gündem

Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamuoyunda dolaşıma sokulan bazı görüşme iddialarının asılsız olduğunu açık şekilde duyurdu. Bulut, Cumh..
Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi
Gündem

Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi" başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23