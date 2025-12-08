Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye’nin getirildiği acı tablo: 100 yıl önce kahraman Şerife bacılar! Şimdi dehşet saçan alkolik kadınlar
Milli Mücadele'de canı pahasına mühimmat taşıyan Şerife Bacıların fedakârlığına tezat bir tablo Edirne’de yaşandı. Direksiyon başına geçen alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücü, yüksek promille bariyerleri yıkıp karşı şeride uçtu ve bir yayayı ölümden döndürdü. Yüksek alkol oranıyla (3.85 promil) adeta canavarlaşan bu hukuksuz eylem, toplumsal değerlerin ve denetim mekanizmalarının nasıl acı bir çözülme yaşadığını gözler önüne serdi.