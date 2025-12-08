  • İSTANBUL
Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, 2026 yılı için asgari ücret zammı senaryoları netleşiyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40'ın üzerinde artış gerektiğini belirtse de, sıkı para politikaları nedeniyle masadaki en güçlü zam oranının yüzde 25 seviyesinde kalacağı tahmininde bulundu. Yüzde 25 zam gerçekleşirse, mevcut net 22.104 TL olan asgari ücretin 27.630 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

#1
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını belirlemek üzere işçi ve işveren tarafını bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek. Görüşmeler öncesinde, ekonomistler olası zam oranlarını ve yeni asgari ücret seviyelerini değerlendirdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, geçmişteki seçim dönemi artışlarının aksine, mevcut sıkı para politikaları ve beklenen enflasyon hedefi nedeniyle zammın sınırlı kalacağı görüşünde.

#2
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre 12 Aralık Cuma günü asgari ücret görüşmelerindeki ilk toplantı gerçekleşecek. Halihazirda 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret bu görüşmelerin sonunda zamlanacak.

#3
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, olası zam oranlarını değerlendirdi. Enflasyonun yarattığı tahribata dikkat çeken Prof. Yılmaz, “Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40’ın üzerinde bir artış gerekli. Ancak mevcut ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor görünüyor" dedi. Geçmiş örneklere de göndermede bulunan Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarında seçim süreci nedeniyle ücret artışlarının enflasyonun üzerinde yapıldığını hatırlattı. Bu dönemde yılda iki kez artırılan asgari ücret, toplamda yüzde 100’e yakın zam görmüştü.

#4
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının “beklenen enflasyon” üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, “Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

YILDA İKİ KEZ ZAM BEKLENTİSİ YOK DİSK’in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirten Yılmaz, “Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı. Güncel hesaplamalara göre muhtemel asgari ücret zam senaryoları şöyle: Yüzde 20: 26.524 TL Yüzde 25: 27.630 TL Yüzde 30: 28.735 TL Yüzde 35: 29.840 TL Yüzde 40: 30.945 TL

#6
Foto - Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ RAKAMLAR Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak veriliyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken, ücretin 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

