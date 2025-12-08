Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Masadaki en güçlü zam oranı belli oldu! Gözler komisyon toplantısında
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, 2026 yılı için asgari ücret zammı senaryoları netleşiyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40'ın üzerinde artış gerektiğini belirtse de, sıkı para politikaları nedeniyle masadaki en güçlü zam oranının yüzde 25 seviyesinde kalacağı tahmininde bulundu. Yüzde 25 zam gerçekleşirse, mevcut net 22.104 TL olan asgari ücretin 27.630 TL'ye yükselmesi bekleniyor.