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Gündem Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor
Gündem

Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor

İçişleri Bakanlığı 3 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu böylece terör örgütü PKK/KCK'dan ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısının 160'a yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 19:14:00 -
Bakanlık sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK eriyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İkna yoluyla teslim olanların sayısı 160'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi” denildi.

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