Bakanlık resmen duyurdu! Pençe Harekatı'nda terör hedefleri yerle bir edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği açıklandı.10 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
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