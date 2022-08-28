Bakanlık resmen açıkladı: Ekim ayına kadar başvuranlara yardım parası ödenecek!

Aile Bakanlığı’ndan güzel haber geldi. 81 il ve 603 ilçede aylık 1.150 TL devlet desteği verilecek. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık açıklamasında doğalgaz yardım başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

450 TL İLE 1.150 TL ARASINDA DESTEK

Ailelere, 450 ila 1150 TL doğalgaz desteğinin detayları açıklandı. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için şartlar şöyle;

Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğalgaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğalgaz altyapısı olup olmadığı da önemli.

DOĞALGAZ YARDIMI DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılmıştı. Yardım desteğinin ikinci ödemesi ise ekim ve kasım aylarında gerçekleşecek.