Bakanlık orman yangınındaki önemli detayı duyurdu!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, gazetecilerin yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yönelttiği soruya "Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şu an için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır" yanıtını vermişti.