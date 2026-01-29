  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kolombiya lideri, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısında bulundu ABD'ye karşı tek yumruk ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor? Jahrein'den terör örgütü sempatizanlarına sert tepki! Popüler kültürün konuşulmayanlarını açık açık söyledi Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı 29 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 29 Ocak 1982: Ahmed Bâbâ El-Vâiz'in vefatı (Ganalı Âlim ve Edip) Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı: 1 yaralı
Sağlık Bakanlık o ürünü yasakladı: Lavabo açıcı raflardan çekiliyor
Sağlık

Bakanlık o ürünü yasakladı: Lavabo açıcı raflardan çekiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlık o ürünü yasakladı: Lavabo açıcı raflardan çekiliyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen “Formula 505” marka lavabo açıcıyı yasaklayarak ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak güvensiz bulunduğu belirlenen bir ürünü daha ifşa ederek satışını yasakladı ve raflardan toplatıyor.

LAVABO AÇICI ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Bakanlığın 26 Ocak tarihli duyurusuna göre, “Formula 505” markalı lavabo açıcı ürünün Türkiye genelinde satışı yasaklandı. Ürünle ilgili riskler belirlendikten sonra, üreticiden tüm ürünlerin piyasadan toplatılması istendi.

GÜVENSİZ ÜRÜN GEREKÇESİ

Bakanlığın açıklamasında, ürünün ambalajında yer alması gereken TS EN ISO 11683 standardına uygun dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı ve bu nedenle risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür standart eksikliklerinin, tüketici güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı
Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı

Sağlık

Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23