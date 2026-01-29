Bakanlık o ürünü yasakladı: Lavabo açıcı raflardan çekiliyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak güvensiz bulunduğu belirlenen bir ürünü daha ifşa ederek satışını yasakladı ve raflardan toplatıyor.

LAVABO AÇICI ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Bakanlığın 26 Ocak tarihli duyurusuna göre, “Formula 505” markalı lavabo açıcı ürünün Türkiye genelinde satışı yasaklandı. Ürünle ilgili riskler belirlendikten sonra, üreticiden tüm ürünlerin piyasadan toplatılması istendi.

GÜVENSİZ ÜRÜN GEREKÇESİ

Bakanlığın açıklamasında, ürünün ambalajında yer alması gereken TS EN ISO 11683 standardına uygun dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı ve bu nedenle risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür standart eksikliklerinin, tüketici güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.