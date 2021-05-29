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Teknoloji Bakanlık kritik gelişmeyi duyurdu: Yakında başlıyor
Teknoloji

Bakanlık kritik gelişmeyi duyurdu: Yakında başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:02:00 -
Bakanlık kritik gelişmeyi duyurdu: Yakında başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Kacır, 2023'te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Fatih Kacır, "Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" dedi.

Demir: Uzayı hedefleyen teknoloji gelişimi çok önemli

Aynı sempozyumda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın bu alandaki hedeflerin büyütüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Uzayı hedefleyen teknoloji gelişiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, savunma sanayii ekosisteminin de bu alanda ihtiyaç duyulan altyapıları geliştirdiğini anlattı.

"Bu yolculuk Türkiye'nin yolculuğu"

Uzaya çıkmadan bu alanda kabiliyetler kazanmanın çok da kolay olmadığına işaret eden Demir, başta fırlatma teknolojileri olmak üzere, optik, güdüm, çeşitli malzeme teknolojileri, yüksek hızla atmosfere giriş, atmosferden çıkış, uzay dinamiği, uzay meteorolojisi gibi konularının gündemlerinde olduğunu anlattı.

"Bu yolculuk Türkiye'nin yolculuğu" sözünü kullanan İsmail Demir, ortaya kendini ispatlamış teknolojiler konulmasının da amaçlardan biri olduğunu söyledi.

Demir, uzay konusunda tecrübe edinilmemesi, tarihçe kazanılmaması halinde başkalarının söylediğini dinlemekten ve onların izinden gitmekten başka çare kalmayabildiğini anlatarak, bu açıdan regülasyon anlamında uzay hukuku çalışmalarının da önemli olduğunu söyledi.

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