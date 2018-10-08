THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bakanlık harekete geçti! Süresiz nafakaya son

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyunda tartışmalara neden olan süresiz nafaka sistemiyle ilgili yeniden çalışma yapacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
Bakanlık harekete geçti! Süresiz nafakaya son

Gündem Buluşmaları başlığı altında diğer bakanlıklarla bir araya gelerek çalışmalar yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeminde nafaka meselesi var.

Adalet Bakanlığı ile bir araya gelerek, kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında özellikle son dönemlerde sıklıkla dile getirilen eleştiriler görüşülecek.

STK'lar ve akademisyenlerle görüşme

Nafaka süresi ve miktarı kapsamında uygulamaları değerlendirilmek üzere, adli sistemde yer alan uygulayıcılar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, konuyla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları biraraya gelinecek.

2 bakanlık

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımlarıyla, nafaka sistemi konusu masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında var

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldığına dikkat çekti.

"Kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz"

Bakan Selçuk, "Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

5 yılla sınırlandırılabilir

Nafaka Sistemi toplantısı, 10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda nafakanın 5 yılla sınırlandırılması kararı alınabilir.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
  1. Ankara
  2. süresiz nafaka

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'da sürpriz transfer! Kadroya dahil oldu...
    1. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz transfer!..
    2. Yunanistan'a geçeceklerdi! Jandarma 44..
    3. Mehmet Bekaroğlu CHP'nin Üsküdar..
    4. FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha!..
    5. Fitre ve zekâtlar Endonezya’ya
    6. CHP’nin Kartal belediye başkan aday..
    7. Fenerbahçeli taraftarların Phillip..
    8. İşgalci İsrail askerleri 19..
    9. 'Dayakçı' İsmail Küçükkaya resmen..
    10. Zidane Manchester Unıted'da mı..
    11. Aydın'da damat düğününde bıçaklanarak..
    12. Dış Ticaret Beklenti Anketi belli oldu
    13. Teröristler 'Yerli Göz' ile vurulacak
    14. Eski ABD'li bakan Trump ile dalga geçti!
    15. Van'da FETÖ operasyonu: 19 kişi..
    16. İlber Ortaylı: Danışmanlık için maaş..
    17. Evrim safsatasını dayatırsan, zulmü..
    18. Ataşehir Belediyesine son dakika..
    19. Damadı düğünde bıçakladılar
    20. Koç’tan zorbalık
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur