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Bakanlık harekete geçti! Küle dönen ormanlar yeniden yeşillendirildi

Balıkesir'in Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya'nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte yeşillendirilme sürecine girdi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:50
Bakanlık harekete geçti! Küle dönen ormanlar yeniden yeşillendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından çekilen fotoğraflarla kıyaslanarak tablo ortaya konuluyor.

Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya Taşağıl bölgesinde çıkan yangınların ardından bu bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları mercek altına alındı. OGM yetkililerinin söz konusu bölgelerde çektiği yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.

"Kesinlikle imara açılmıyor, ağaçlandırılıyor"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, yanan orman alanlarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yangınlar sonrası bazı kesimlerce algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Karacabey, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, yanan orman alanlarının imara konu edilemeyeceği yasalarla güvence altına alınmış durumda. Yanan alanlar kesinlikle imara konu edilmez, başka maksatla kullanılmaz ve tekrar ormanlaştırılır." dedi.

Karacabey, OGM olarak, yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için aralıksız çalıştıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Son 10 yılda zarar gören 66 bin 648 hektar alanda 48 milyon 270 bin 389 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların haricinde toplam 146 bin 310 kilogram tohum ekimi yapıldı. Bazen orman içinde taşlık, kayalık alanlar oluyor, oralara fidan dikilemeyebilir ama o bölgeler kendi içinde gelişir."

"Görseller kanıtımız"

Orman yangınları sonrası yürütülen çalışmaları anlatan Karacabey, söz konusu bölgelerde öncelikle yanmış ağaçların sahadan çıkarıldığını, ardından toprak işlemesinin yeniden yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Karacabey, özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası algı operasyonunun yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasıyla ilgili ülkemizde birçok örnek var. Bu noktada orman yangınlarının sonrasında çekilen görüntüler ile yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarının ardından elde edilen görseller kanıtımız. Balıkesir'in Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya'nın Taşağıl bölgesinde ağaçlandırılan alanların yeşile bürünmeye başladığını görebilirsiniz." diye konuştu.

Binlerce fidan dikildi

Turizm açısından da öne çıkan bu bölgelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Karacabey, 2017'de Foça'da 98,6 hektar alanda meydana gelen yangın sonrası 160 bin fidan dikimi yapıldığını bildirdi. Antalya'nın Taşağıl bölgesinde 2008'de çıkan yangında zarar gören alanlara 25 milyon 250 bin fidan dikilerek tohum ekimi yapıldığı belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"2006 yılında İzmir'in Meryemana bölgesinde meydana gelen yangında 850 hektar alan zarar gördü. Buraya 1 milyon 450 bin fidan dikildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki yıl önce çıkan yangında zarar gören bölgeye 35 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Mersin'in Gülnar bölgesinde de yangından zarar gören alanlara 8 milyon 100 bin fidan dikimi yapıldı. Bunlar, ülke genelinde yürüttüğümüz çalışmaların sadece birkaçı."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:50
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Balıkesir
  4. Antalya
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı
  6. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
  7. Meryemana bölgesi
  8. orman
  9. yeşillendirme

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  • hercaihercai34 dk önce
    En guzel t epeleri imara acmayin! Bu topraklar turk milletinindir!Gelecekte gerek neyse biz yapacagiz, sabetayistler degil!Fidanlayin, doga kendine gelsin! Yuksek tepeleri en cok siyoniisthristyiyan cehphe secer!
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Otel ve site yapılan yerlerin fotoğraflarını neden koymadınız? 2 tane iş yapmayacak yere ağaç dikmişler, imara açmıyoruz diyorlar. 2 tanesini açmayıp 200 tanesini imara açmak olmuyor.

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