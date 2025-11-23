  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Söz konusu ürün satıştan kaldırılırken, satıcı hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari süreçler başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır." 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sdl

ne zındıklar türedi memlekette

bektaş teper

bence hiç bir din ve dindarlar bir birlerine hakaret küfür aşağılayıcılık yapmamalı hepimiz insanız herkesin dini kendine amma bir birimize saygılı hoş görülü anlayışlı olmalıyız. haaa bu öfkeyi hiddeti şiddeti yaptıranlar kendilerini büyük görüp haşa ALLAH yerine koyupda bizleri kandıranların suçu. başta bizim hiyanet işleri, kiliseler kardinaller yapıyorlar . tabi içilerindeki iyilere bişi diyemeyiz. tüm dünya önce bunları düzelmeli yoksa dünya cehennem olur?.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
