Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

Ailesinden 14 kişiyi İsrail saldırılarında kaybeden Ahmed Ebu Şaviş, rutin hayatlarına dönmeye çalışırken sürekli ateşkesin ihlal edildiğini söyleyerek ekledi: "Birden 'ateşkes ihlal edildi' diyorlar. Ateşkesi kim ihlal etti? Çocuklar mı? Bu çocuklar İsrail için nasıl bir tehdit olabilir?" İsrail'in hiçbir gerekçesi olmadan sürekli ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Ebu Şaviş, "İsrail için uluslararası hukuk ya da mahkemeler önemli değil, dünyayı umursamıyorlar. Vurmak istediklerinde vuruyorlar, bu kadar." ifadelerini kullandı.