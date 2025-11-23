Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor
İsrail ordusu, varılan insani ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları sürdürüyor. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 22 Filistinli daha hayatını kaybederken, cenaze törenleri Gazze ve Deyr el-Belah’taki hastanelerde gözyaşları arasında yapıldı. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, "Ateşkesi kim ihlal etti? Çocuklar mı?" diyerek dünyaya seslendi.