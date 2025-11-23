  • İSTANBUL
Gazze'de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

İsrail ordusu, varılan insani ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları sürdürüyor. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 22 Filistinli daha hayatını kaybederken, cenaze törenleri Gazze ve Deyr el-Belah’taki hastanelerde gözyaşları arasında yapıldı. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, "Ateşkesi kim ihlal etti? Çocuklar mı?" diyerek dünyaya seslendi.

#1
Foto - Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

İsrail'in Gazze'deki katliamları, varılan insani ateşkes anlaşmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 22 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. İsrail'in dün ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinliler, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde son yolculuklarına uğurlandı.

#2
Foto - Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 22 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerine son kez veda ederek cenaze namazını eda etti.

#3
Foto - Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

Ailesinden 14 kişiyi İsrail saldırılarında kaybeden Ahmed Ebu Şaviş, rutin hayatlarına dönmeye çalışırken sürekli ateşkesin ihlal edildiğini söyleyerek ekledi: "Birden 'ateşkes ihlal edildi' diyorlar. Ateşkesi kim ihlal etti? Çocuklar mı? Bu çocuklar İsrail için nasıl bir tehdit olabilir?" İsrail'in hiçbir gerekçesi olmadan sürekli ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Ebu Şaviş, "İsrail için uluslararası hukuk ya da mahkemeler önemli değil, dünyayı umursamıyorlar. Vurmak istediklerinde vuruyorlar, bu kadar." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

#5
Foto - Gazze’de acı bir kez daha büyüdü! Ateşkes ihlalinde ölenlerin cenazeleri omuzlarda: Dünya görmezden geliyor

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı. 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hattı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş bulunuyor.

