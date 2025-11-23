Dünya devi peşine düştü! Bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

İtalyan devi Juventus'un formasını terleten milli futbolcu Kenan Yıldız için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki golcü, İngiliz ekiplerinin radarındaydı.

İngiltere merkezli Caught Offside'ın haberine göre, daha önce Manchester United ve Chelsea'nin de ilgilendiği bildirilen Kenan Yıldız için şimdi Arsenal de düğmeye bastı.

JUVENTUS TRANSFERE SATMAYA BAKMIYOR

Arsenal yetkililerinin, birçok büyük futbolcunun temsilciliğini yapan ünlü menajer Jorge Mendes ile Torino'da görüştüğü ileri sürüldü.

Arsenal'in, Kenan Yıldız transferinde avantajlı konuma geçmek için Mendes ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Buna karşın Juventus'un Kenan'ın takımın kilit oyuncularından birisi olması nedeniyle satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Yapılan haberde, yıldız oyuncunun bonservis bedelinin şimdiden 90 milyon ile 100 milyon Euro arasında seyredeceği konuşuluyor.

Kenan Yıldız'ın, Mikel Arteta'nın takımına yeni bir soluk getireceği ve Premier Lig'de parlayacak bir yetenek olabileceği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde de büyük harcamalar yapan Kuzey Londra ekibi, ocak ayı ve gelecek yaz için de benzer tutumu sergileyerek transferde ısrarcı olabilir.

KENAN'DAN 7 GOLLÜK KATKI

Juventus ile 2029 yılına kadar kontratı olan milli yıldız, bu sezon 14 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı ile de 26 karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.