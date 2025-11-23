  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

İstanbul'da kuraklık tehlikesi büyüyor. Barajlardaki su seviyeleri kritik düzeye inerken, yer altı su rezervleri de hızla tükeniyor. Baraj doluluk oranı yüzde 20'nin altına geriledi. Şehirdeki su kaynakları alarm verirken, yetkililer suyun tasarruflu kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

#1
Foto - İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

Yurdun birçok noktasında su krizi kapıda... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 19.81'e kadar geriledi. İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı. BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 20'İNİN ALTINA DÜŞTÜ!

#2
Foto - İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

İstanbul'da 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19,81 olarak kaydedildi.

#3
Foto - İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI: Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 171 milyon 89 bin metreküp seviyesinde kaldı. Su miktarının barajlara göre dağılımı ise Ömerli'de yüzde 24,66, Darlık'ta yüzde 16,98, Elmalı'da yüzde 2,8, Terkos'ta yüzde 25,05, Alibey'de yüzde 2,42, Büyükçekmece'de yüzde 16,39, Sazlıdere'de yüzde 9,99, Istrancalar'da yüzde 0,79, Kazandere'de yüzde 0,21 ve Papuçdere'de yüzde 0,74 olarak ölçüldü.

#4
Foto - İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI SIRALANDI! İSKİ istatistiklerine göre, 23 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 34,98, 2017'de yüzde 55,41, 2018'de yüzde 49,35, 2019'da yüzde 36,59, 2020'de yüzde 26,3, 2021'de yüzde 41,52, 2022'de yüzde 35,19, 2023'te yüzde 23,78, 2024'te yüzde 27,75 iken bugünkü oran yüzde 19,81 olarak ölçüldü. Söz konusu veri, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. EN DÜŞÜK ORAN KAZANDERE'DE! Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'nda oldu. Barajda su doluluk oranı geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 8,05 iken bugün itibarıyla yüzde 1,7'ye geriledi.

#5
Foto - İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,69 iken, bugün yüzde 3,61 ölçüldü. Sazlıdere Barajı'nda da geçen sene 23 Kasım'da yüzde 38,3 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 19,35'e kadar düştü. Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,97 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,74 olarak kayıtlara geçmişti. EN DOLU BARAJ YÜZDE 50,05 İLE ELMALI OLDU! Elmalı Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 51,15 olan doluluk oranı, bugün yüzde 50,05 olarak kayıtlara geçti. Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 7,08 olan doluluk oranı bugün yüzde 12,19 olarak kaydedildi. Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 37,1 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,72 olarak belirlendi. Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl 29,26 olan doluluk oranı, bugün 21,65 olarak ölçüldü. Darlık Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 29,19 ölçülen su doluluk oranı, bugün yüzde 28,49 oldu. Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,39 olarak kayıtlara geçen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,34 olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Almanya ne İngiltere ne İtalya.. Zengin Türkler parayı basıyor evleri topluyor
Ekonomi

Ne Almanya ne İngiltere ne İtalya.. Zengin Türkler parayı basıyor evleri topluyor

Son yıllarda Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına ilgisi hızla artarken, Dubai bu yatırım akışının en dikkat çekici ve c..
Macron'dan G20 mesajı
Dünya

Macron'dan G20 mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "G20 çerçevesini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi. ABD'nin zirveye katılmamasına da değinen Macron,..
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! "10 kilometre öteye…"
Siyaset

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mustafa Kemal 100 yıl önce buraya gelip Kürtleri Kurtuluş savaşına dahil etmeyi biliyor da, ned..
İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik

İsrail basını Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen güvenlik forumuna değindiği haberinde “Suriye parçalanırken İsrail, PKK/PYD ittifakını..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23