İstanbul barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına indi! Rezervler hızla tükeniyor!

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,69 iken, bugün yüzde 3,61 ölçüldü. Sazlıdere Barajı'nda da geçen sene 23 Kasım'da yüzde 38,3 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 19,35'e kadar düştü. Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,97 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,74 olarak kayıtlara geçmişti. EN DOLU BARAJ YÜZDE 50,05 İLE ELMALI OLDU! Elmalı Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 51,15 olan doluluk oranı, bugün yüzde 50,05 olarak kayıtlara geçti. Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 7,08 olan doluluk oranı bugün yüzde 12,19 olarak kaydedildi. Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 37,1 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,72 olarak belirlendi. Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl 29,26 olan doluluk oranı, bugün 21,65 olarak ölçüldü. Darlık Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 29,19 ölçülen su doluluk oranı, bugün yüzde 28,49 oldu. Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,39 olarak kayıtlara geçen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,34 olarak ölçüldü.