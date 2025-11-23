  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
İSLAM 23 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
23 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (23.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٢٠) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ
(٢١) وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةَؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(20) Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz.
(21) Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz.    

(Kıyame Suresi, 75/20-21)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’in vahyi alışıyla ilgili özel olarak kendisine hitap eden ara cümlelerden sonra bu âyetlerde insanlığa yönelik genel bir hitapla tekrar başa dönülerek müşriklerin öldükten sonra dirilme olmayacağına dair iddiaları reddedilmekte, bu konuda geçerli mazeretlerinin bulunmadığı, fakat dünya zevk ve lezzetlerine düşkünlüklerinden dolayı âhiret hayatını reddettikleri ve bu sebeple kınandıkları anlaşılmaktadır.

İnsanların kınanmasının sebebi dünya nimetlerini sevmeleri değil, bu yüzden âhireti terketmeleridir. Çünkü dünya nimetleri insanlar için yaratılmıştır (krş. A‘râf 7/31-33).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Yorumlar

MustafaDelioğlu

Ayet ile nosu arasına reklam ne alaka

Reklam

Daha önceden de defalarca soruldu. Aralardaki reklamları site koymuyor. Onlar Google tarafından konulan reklamlar.
