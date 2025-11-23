23 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٢٠) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ

(٢١) وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةَؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(20) Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz.

(21) Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz.

(Kıyame Suresi, 75/20-21) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

Hz. Peygamber’in vahyi alışıyla ilgili özel olarak kendisine hitap eden ara cümlelerden sonra bu âyetlerde insanlığa yönelik genel bir hitapla tekrar başa dönülerek müşriklerin öldükten sonra dirilme olmayacağına dair iddiaları reddedilmekte, bu konuda geçerli mazeretlerinin bulunmadığı, fakat dünya zevk ve lezzetlerine düşkünlüklerinden dolayı âhiret hayatını reddettikleri ve bu sebeple kınandıkları anlaşılmaktadır.



İnsanların kınanmasının sebebi dünya nimetlerini sevmeleri değil, bu yüzden âhireti terketmeleridir. Çünkü dünya nimetleri insanlar için yaratılmıştır (krş. A‘râf 7/31-33).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

