Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Twitter üzerinden yaptığı video paylaşımda dünyada metrolarda ilk kez kullanılan bir sistemin uygulandığı açıklandı.

Raylı sistemler ulaştırma Bakanlığı

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada metrolarda ilk kez kullanılan bir uygulamaya imza attık. Karayollarında son 20 yıldır kullanılan Su Sisi Sistemi'ni raylı sistem hattına uyguladık.

Olası bir yangın anında yangını hapseden yüksek basınçlı su ile çalışan Su Sisi Sistemi dünyaya örnek olacak.

YANGINI BÖYLE ÖNLEYECEK!

Su Sis denilen sistem az miktarda suyla oluşan bir sistemdir. Bu ortam insanların 30-40 dereceyi geçmeyen bir sıcaklıkta kalmasını, yangından etkilenmemesini sağlıyor.

Karayollarında benzer uygulamaların olduğu bilirken, raylı sistem, demiryolu, metro sektörüne de ilk defa uygulanacak. Yangının bir başka vagona intikal etmesini önleyen, onu hapseden yüksek basınçlı bir sistemdir.

Yangın olan bölgede ne yapılması gerektiğini söyleyen anons sistemi ve kameralar eklendi. Tünelin her iki tarafında yolu oluşturuldu. İlave tedbirlerle tünelde akıllı tünel konsepti oluşturuldu. Tünelin merkezinde yangını hapseden yüksek basınçla yangının etrafa gitmesini önleyecek su sisi var."