Bakanlık görüntüleri paylaştı! Hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerdeki görüntüleri paylaştı.18 Ekim 2019 Cuma 23:37
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. MSB tarafından paylaşılan videoda, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" denildi. Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge halkına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarla birlikte olduğu anlar yer aldı.
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