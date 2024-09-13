Bakanlık el attı! İşçi kıyımı yapan 16 belediyeye ceza

Haklarını aradılar işlerinden oldular

İşte o işçilerin sendikal baskı, toplu işten çıkarma ve ayrımcılık gibi konularda incelemeleri tamamladı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 belediyeye toplamda 25 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanması için gerekli adımların başlatıldığını duyurdu.

İşçilere ödenmeyen 118 milyon liralık alacaktan 49 milyon liranın da ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Ayrıca suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın hedefinde CHP'li ve DEM'li belediyeler vardı

Mesajı netti, yaşanan işçi kıyımlarına sert tepki gösterdi.

"İşçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamı; sözde 'emekçinin yanında' olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler. bunların hangi partiler olduğunu anladınız. bu partilerin 'emekten yana' olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. ama kimse merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. gereğini yapacağız, nitekim yapıyoruz da"

Işıkhan ayrıca, hukuksuzluk yapan belediyelerin çoğunun "emekçinin yanında" olduklarını iddia eden ve emek üzerinden siyaset yapan partilere bağlı olduğuna dikkat çekti.

İşçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler; bir daha ağızlarına 'emek' ve 'emekçi' lafını almasınlar. 'biz emek dostu partileriz' demesinler."