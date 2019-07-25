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Bakanlık ebola virüsüne karşı rehber yayınladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla “Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi” hazırladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
Bakanlık ebola virüsüne karşı rehber yayınladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla “Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi” hazırladı.


Uluslararası seyahatin ve insan hareketliliğinin artışı, dünyanın bir yerindeki sağlık sorunlarının farklı bölgelere taşınma ihtimalini beraberinde getiriyor. Ülkemizde bugüne kadar ebolaya rastlanmamış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi ebola için de gerekli tedbirleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan “Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi”ndehastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma ve kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatılıyor.


Ebola, virüsü taşıyan maymun, yarasa, antilop gibi hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşıyor. İnsandan insana geçiş ise hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarına temasla veya bunların bulaştığı eşyalarla gerçekleşiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ebola salgını olan ülkelere seyahat edenlerin bu bölgelerde yaşayanların ve hasta kişilerle temas şüphesi olanların ebola açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu öyküye eşlik eden 38 derecenin üzerinde ateş, ciddi baş ve kas ağrısı, aşırı halsizlik, bulantı, kusma ve açıklanamayan kanamalar ebola şüphesini kuvvetlendiriyor. Olası vaka şüphesinde rehberde yer alan kişisel koruyucu donanım kullanımı ve izolasyon önlemleri büyük önem taşıyor. Ebola ile ilgili detaylı bilgiye https://sagligim.gov.tr/ebola-virüs-hastalığı.html adresinden, Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi’ne ise https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/12-_Ebola-Virus-Hastaligi/6-Rehbler/EVH_Vaka_Yonetim_Rehberi_24_Temmuz_2019.pdf adresinden ulaşılabiliyor.



Ebola ilk kez 1976’da Sudan ve Kongo’da ortaya çıktı


Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan ve Kongo’da eş zamanlı iki salgınla ortaya çıktı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde geçen yıl başlayan salgında ise bugün itibariyle 2 bin 500’ü aşkın kanamalı ateş vakası görüldü ve bin 700’e yakın kişi hayatını kaybetti. Ebola hastalığının henüz tedavisi ya da aşısı bulunabilmiş değil.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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