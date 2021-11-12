  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakanlık duyurmuştu! Tüm illerde resmen başladı
Aktüel

Bakanlık duyurmuştu! Tüm illerde resmen başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte güvenliği artırmak için 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla başlatılan proje kapsamında tüm illerde emniyet kemeri denetimleri başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 19:54:00 -
Bakanlık duyurmuştu! Tüm illerde resmen başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla başlatılan proje kapsamında emniyet kemeri denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet kemeri denetimler gerçekleştirildi

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde Arnavutköy Kaymakamı Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve Arnavutköy İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Adem Güneş'in katılımıyla bu kapsamda emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarırken, Arnavutköy Kaymakamı Dr. M. H. Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı sürücülere maske ve broşür dağıttı.

"Trafik kazalarında yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltıyor"

'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi hakkında sürücülere bilgi veren Kaymakam Dr. M. H. Nail Anlar, "Saat 15.30 itibariyle 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile geniş çaplı bir uygulama başlattık. Buradaki temel düşüncemiz vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlenmesi. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltıyor. Bu anlamda emniyet kemerinin hayati önem taşıması hasebiyle vatandaşlarımızı daha fazla bilinçlendirmek için bu programı düzenledik" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da, "Maksadımız önem taşıyan şeylere dikkat çekmekti. Gördük ki birçok vatandaşımız hamdolsun bu konuda hassas ve bilinçli" dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mine Kırıkkanat dayak yedi
Yerel

Mine Kırıkkanat dayak yedi

Cumhuriyet'te köşe yazan Mine Kırıkkanat ile BAE'li iki turist arasında tartışma çıktı.
Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi
Dünya

Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi

2015 yılında koronavirüs salgınını işaret edercesine bazı açıklamalarda bulunan Microsoft kurucusu Bill Gates'in yeni sözleri gündeme oturdu..
'2023'te adayım' demişti! HDP'den Nihat Doğan'a cevap!
Siyaset

'2023'te adayım' demişti! HDP'den Nihat Doğan'a cevap!

Şarkıcı Nihat Doğan'ın 2023'te HDP ile siyasete atılabileceğini açıklamasının ardından Doğan'a HDP'den jet cevap geldi. Sosyal medya hesabın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay