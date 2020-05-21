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Bakanlık duyurdu: Yüzlerce provokatör gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10.111 sosyal medya hesabının incelendiğini, 1105 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve 510 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:25:00 - 2020-05-21 19:38:45
Bakanlık duyurdu: Yüzlerce provokatör gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, bin 105 şüpheli şahsın tespit edildiği ve 510 şahsın yakalandığı bildirildi.

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