CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti!

CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti!

AK Parti'ye transfer olacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi. Bu gelişme üzerine CHP'de Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Kulislerde konuşulanlara göre Burcu Köksal’ın yarın gerçekleştirilecek AK Parti grup toplantısında parti rozeti takacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından gözler hem CHP hem de AK Parti cephesinden yapılacak açıklamalara çevrilmişti.

BAŞKAN KÖKSAL, CHP ÜYELİĞİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SİLDİ

Günün ilk hamlesi Burcu Köksal’dan geldi.  Gazeteci Sinan Burhan yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP tabanında da büyük tartışma başladı.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da kulislerde Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş sürecinin büyük ölçüde netleştiği konuşuluyor.

6 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ DE AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Siyasi kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici iddia ise Burcu Köksal’ın istifasında yalnız olmadığı şeklinde.

Kulislerde konuşulanlara göre, Burcu Köksal ile birlikte 6 CHP’li belediye meclis üyesi de partilerinden ayrılarak AK Parti’ye katılacak.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Afyonkarahisar Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengelerin tamamen değişebileceği ifade ediliyor.

CHP İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Tüm bu gelişmeler ışığında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" açıklaması yaptı.

Neriman

Özkan yalımı,Ekremi,Böceği,Tanjuyu ihraç edemeyen chp Köksallı ihraç etmiş.Bu ne hız.?

Blondepate

CHP Burcu Köksalı disipline sevk etmiş sanki CHP de disiplin kalmış gibi...
