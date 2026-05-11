  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca! O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!” Suica: "Toparlanma sürecinde tarihi fırsat var" Batmakta olan AB gözünü Suriye'ye dikti Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar! Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi! Daha önce böylesine şahit olmadınız! Yolda kalan araçları çekmede yeni dönem ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
Sağlık İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği
Sağlık

İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği

Atlas Okyanusu’nun ortasındaki dünyanın en izole yerleşimlerinden Tristan da Cunha’da ortaya çıkan hantavirüs şüphesi sonrası İngiltere alarma geçti. Uçak pisti bulunmayan adaya askeri ekipler havadan tıbbi destek ve uzman sağlık personeli sevk etti.

İngiliz paraşütçü askerler şüpheli bir hantavirüs vakasının doğrulanmasının ardından, sağlık görevlileri ve tıbbi malzemelerle birlikte İngiltere'nin en ücra denizaşırı toprağı olan Tristan da Cunha'ya iniş yaptı.

Hava İndirme Tugayı'na bağlı altı paraşütçü ve iki askeri doktordan oluşan ekip, Oxfordshire'daki RAF Brize Norton hava üssünden kalkıp 6 bin 788 kilometre uçarak Ascension Adası'na giden ve oradan da 3 bin kilometre güneye, Tristan da Cunha'ya ilerleyen bir RAF A400M nakliye uçağından atlayış gerçekleştirdi.

TARİHİ BİR İLK

Reuters'ın haberine göre paraşütçülerle birlikte adaya oksijen tüpleri ve diğer tıbbi yardım malzemeleri de indirildi. Operasyonda kullanılan A400M uçağına uçuş sırasında destekleyici bir RAF Voyager uçağı tarafından havada yakıt ikmali yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu operasyonun İngiliz ordusunun insani destek sağlamak amacıyla paraşütle atlayış yoluyla sağlık personeli görevlendirdiği ilk sefer olduğu belirtildi.

YOLCU GEMİSİNDEN SIÇRAYAN VİRÜS

İngiliz sağlık yetkilileri, yardımların öncelikli olarak 13-15 Nisan tarihleri arasında adaya demirleyen ve hantavirüs salgınının vurduğu yolcu gemisinde bulunan İngiliz bir erkek yolcu için gönderildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu kişinin 28 Nisan'da hantavirüs ile uyumlu semptomlar gösterdiğini, durumunun stabil olduğunu ve karantinada tutulduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Adadaki oksijen kaynaklarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle, hastaya hayati bakımı zamanında ulaştırmanın tek yolu sağlık personeliyle birlikte havadan yardım indirmekti" ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN EN ÜCRA YERLEŞİM YERİ

Güney Afrika ile Güney Amerika'nın tam ortasında yer alan ve sadece 200 civarında nüfusu bulunan Tristan da Cunha, dünyanın en ücra yerleşim adası konumunda.

En yakınındaki yerleşim yeri olan St Helena'ya 2 bin 400 kilometreden fazla uzaklıkta ve tekneyle altı günlük mesafede bulunuyor. Sağlık ihtiyaçları için genellikle iki kişilik bir tıbbi ekibe güvenilen adada uçak pisti bulunmadığı için normal şartlarda buraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.

Öte yandan, aynı yolcu gemisindeki bir başka İngiliz yolcunun tıbbi tahliye ile Güney Afrika'ya götürülmeden önce Ascension Adası'na inmesinin ardından, 7 Mayıs'ta askeri uçakla bu adaya Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri de ulaştırılmıştı.

Hava İndirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ed Cartwright operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Paraşütçülerin, sağlık personelinin ve tıbbi malzemelerin gökyüzünden inmesi umuyoruz ki Tristan da Cunha halkına güven vermiştir" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

İspanya’dan korkutan ‘Hantavirüs’ açıklaması! Gemiden tahliyelere başlandı
İspanya’dan korkutan ‘Hantavirüs’ açıklaması! Gemiden tahliyelere başlandı

Dünya

İspanya’dan korkutan ‘Hantavirüs’ açıklaması! Gemiden tahliyelere başlandı

AB Hantavirüs için Harekete Geçti!
AB Hantavirüs için Harekete Geçti!

Avrupa

AB Hantavirüs için Harekete Geçti!

Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?
Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?

Sağlık

Hayvanlar Hantavirüsü insanlara bulaştırabilir mi?

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı
Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

Gündem

Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23