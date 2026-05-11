İngiliz askerleri havadan indi: Dünyanın en ücra adasında hantavirüs paniği

İngiliz paraşütçü askerler şüpheli bir hantavirüs vakasının doğrulanmasının ardından, sağlık görevlileri ve tıbbi malzemelerle birlikte İngiltere'nin en ücra denizaşırı toprağı olan Tristan da Cunha'ya iniş yaptı.

Hava İndirme Tugayı'na bağlı altı paraşütçü ve iki askeri doktordan oluşan ekip, Oxfordshire'daki RAF Brize Norton hava üssünden kalkıp 6 bin 788 kilometre uçarak Ascension Adası'na giden ve oradan da 3 bin kilometre güneye, Tristan da Cunha'ya ilerleyen bir RAF A400M nakliye uçağından atlayış gerçekleştirdi.

TARİHİ BİR İLK

Reuters'ın haberine göre paraşütçülerle birlikte adaya oksijen tüpleri ve diğer tıbbi yardım malzemeleri de indirildi. Operasyonda kullanılan A400M uçağına uçuş sırasında destekleyici bir RAF Voyager uçağı tarafından havada yakıt ikmali yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu operasyonun İngiliz ordusunun insani destek sağlamak amacıyla paraşütle atlayış yoluyla sağlık personeli görevlendirdiği ilk sefer olduğu belirtildi.

YOLCU GEMİSİNDEN SIÇRAYAN VİRÜS

İngiliz sağlık yetkilileri, yardımların öncelikli olarak 13-15 Nisan tarihleri arasında adaya demirleyen ve hantavirüs salgınının vurduğu yolcu gemisinde bulunan İngiliz bir erkek yolcu için gönderildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu kişinin 28 Nisan'da hantavirüs ile uyumlu semptomlar gösterdiğini, durumunun stabil olduğunu ve karantinada tutulduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Adadaki oksijen kaynaklarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle, hastaya hayati bakımı zamanında ulaştırmanın tek yolu sağlık personeliyle birlikte havadan yardım indirmekti" ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN EN ÜCRA YERLEŞİM YERİ

Güney Afrika ile Güney Amerika'nın tam ortasında yer alan ve sadece 200 civarında nüfusu bulunan Tristan da Cunha, dünyanın en ücra yerleşim adası konumunda.

En yakınındaki yerleşim yeri olan St Helena'ya 2 bin 400 kilometreden fazla uzaklıkta ve tekneyle altı günlük mesafede bulunuyor. Sağlık ihtiyaçları için genellikle iki kişilik bir tıbbi ekibe güvenilen adada uçak pisti bulunmadığı için normal şartlarda buraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.

Öte yandan, aynı yolcu gemisindeki bir başka İngiliz yolcunun tıbbi tahliye ile Güney Afrika'ya götürülmeden önce Ascension Adası'na inmesinin ardından, 7 Mayıs'ta askeri uçakla bu adaya Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri de ulaştırılmıştı.

Hava İndirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ed Cartwright operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Paraşütçülerin, sağlık personelinin ve tıbbi malzemelerin gökyüzünden inmesi umuyoruz ki Tristan da Cunha halkına güven vermiştir" sözlerini kullandı.