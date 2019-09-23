Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar Suriye'de Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'ların Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini duyurdu.

MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." Ayrıntılar geliyor...

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