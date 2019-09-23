0553 313 94 23

Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar Suriye'de

Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'ların Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini duyurdu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:24
Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar Suriye'de

MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi."

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar Suriye'de
    1. Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar..
    2. İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan..
    3. Edirne'de operasyon! Yüzbaşılar..
    4. Filistinli çocukların insanlık dersi..
    5. Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?
    6. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
    7. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
    8. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
    9. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
    10. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
    11. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
    12. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
    13. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
    14. Kira yardım miktarları açıklandı
    15. Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı
    16. Yeni yargı paketi için tarih verildi
    17. TBMM Başkanı Şentop, Rahmani ile görüştü
    18. Emine İlyas Foça'daki rezaleti..
    19. Akit artık Bundle’da!
    20. Aileleri ihbar etti! İki çocuk son..
    21. Neslican Tay üzerinden bir kadını..
    22. Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin..
    23. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    24. AK Partili Bostancı'dan erken seçim..
    25. Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
    26. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
    27. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
    28. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
    29. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    30. Yumurta nasıl haşlanır?
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü