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Bakanlık duyurdu! Tunceli'de sıcak çatışma

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

2019-10-28 09:30:00 - 2019-10-28 10:08:56
Bakanlık duyurdu! Tunceli'de sıcak çatışma

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;. Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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