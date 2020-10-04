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Aktüel Bakanlık duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
Aktüel

Bakanlık duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-7 operasyonu kapsamında bir teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Böylelikle dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:45:00 -
Bakanlık duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün de bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirildi. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi."

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