Bakanlık duyurdu! Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Kuyumculara yeni düzenleme geliyor. BDDK'dan yapılan açıklamayla kamuoyuna yansıyan mağduriyetlerin artmasının ardında Ticaret Bakanlığı, kuyum sektörünü düzen altına almak için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da aldı. kuyumculuğun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor. Yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağduriyet oluşturan işletmeler takibe alınacak.

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''Kuyum yönetmeliği taslağı''na göre işletmeler artık yetki belgesi olmadan faaliyet gösteremeyecek.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip olması gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faaliyetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu ilke ve kurallar gibi hususlara yer verilecek yönetmelik ile kuyumculuk sektörünün mevzuat altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

MASAK'tan yakın takip

Kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte hareket edecek.

Taslakta şu bilgilere yer verildi:

"Kuyumculuk sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen "gri liste" yaptırımı ile karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda, sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır."

Sıkıntılar giderilecek

Bakanlık, düzenlemenin gerekçesinde uygulamada pek çok sıkıntının bulunduğuna dikkat çekti. Yapılacak düzenlemeyle tüketici memnuniyetinin artırılacağı ifade edildi.