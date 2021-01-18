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Aktüel Bakanlık duyurdu: Kritik görüşme başladı
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Kritik görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:29:00 -
Bakanlık duyurdu: Kritik görüşme başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların bugün 15.00 (TSİ) itibarıyla yeniden başlamasının planlandığı belirtilmişti.

Kritik görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı." ifadeleri kullanıldı.

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