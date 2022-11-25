  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ders veremezler

Cübbeli Ahmet'ten bomba "zam" çıkışı! "Fahişe" örneği olay oldu

Bakan Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması

İşte İstanbul'un bina yaşı haritası! İlçe ilçe incelendi: O ilçede yaşayanlar dikkat

"Erdoğan'la görüştük" deyip erken seçim için tarih verdi! Mustafa Destici'den şok açıklama

ABD'li uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak

Ne işi var demeyin! Guinnes Rekorlar Kitabı'nda bir kedi

Güney Kore, Çin, Japonya, ABD ve İtalya Türkiye’den acil olarak istedi! Milyonlarca dolar ülkeye yağacak

Ersin Tatar uyardı: Türk askerinin çekilmesi sonun başlangıcı olur

Kızılelma ﻿MMU, SİHA, HÜRJET, TB3-TCG Türkiye'nin Anadolu konsepti dünyaya örnek oldu!
Ekonomi Bakanlık duyurdu! Hesaplara yatıyor
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! Hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:42:00 -
Bakanlık duyurdu! Hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşıma göre, bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23