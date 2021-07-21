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Gündem Bakanlık duyurdu! Havan saldırısı yapan teröristlere ölüm yağdırıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu! Havan saldırısı yapan teröristlere ölüm yağdırıldı

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 19:42:00 -
Bakanlık duyurdu! Havan saldırısı yapan teröristlere ölüm yağdırıldı

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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