Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.11 Eylül 2019 Çarşamba 14:36
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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