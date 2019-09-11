Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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