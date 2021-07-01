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Gündem Bakanlık duyurdu! 'Elmalı davası'nda sıcak gelişme
Gündem

Bakanlık duyurdu! 'Elmalı davası'nda sıcak gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğun devlet korumasına alınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 22:17:00 - 2021-07-01 23:09:35
Bakanlık duyurdu! 'Elmalı davası'nda sıcak gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

Çocuklar devlet korumasına alınacak

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

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Yorumlar

Saffet

Yazık cocuk magdur iken Tam magdur olacak üzüldüm
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