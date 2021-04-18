Bakanlık duyurdu! Denetimler arttırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı, bu kapsamda dün, tüm il ve ilçelerde "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulandı.

Uygulamada, başta sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik alınan tedbirler olmak üzere iş yerleri, konaklama tesisleri, toplu ulaşım araçları ve özel araçlar kontrol edildi.

100 bin 146 personelden oluşan ve 25 bin 269 ekibin görev aldığı denetimlerde, 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araçta denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin HES kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Faaliyetine ara verildiği halde açık olan 105 iş yerinin belirlendiği denetimlerde, 204 iş yerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 iş yerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan iş yerinin tedbirlere uymadığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlendi.

Toplam 524 iş yeri-işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde, 6 bin 871 işletme-iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri, işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç faaliyetten men edildi.