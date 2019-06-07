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Bakanlık duyurdu! Bombalar HGK ile akıllanıyor

TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84’ün teslimatı gerçekleştirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:24
Bakanlık duyurdu! Bombalar HGK ile akıllanıyor

Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 50+adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Terörle mücadelede hedeflerin hassas ve ikincil hasarı en aza indirilmiş şekilde imhası için 50+ adet HGK-84 hassas güdüm kiti teslimatı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

HGK nedir?

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84  genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.

40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:24
  1. HGK füzeleri
  2. TÜBİTAK SAGE
  3. HGK-84 Hava Kuvvetleri
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  5. Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi
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  9. 2000 Ib Mk-84

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