Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."