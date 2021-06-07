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Gündem Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha öldürüldü
Gündem

Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 08:27:00 - 2021-06-07 09:00:16
Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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