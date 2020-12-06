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Gündem Bakanlık duyurdu! 9'u birden etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakanlık duyurdu! 9'u birden etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:51:00 - 2020-12-06 17:08:58
Bakanlık duyurdu! 9'u birden etkisiz hale getirildi

9 PKK/YPG'li terörist, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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