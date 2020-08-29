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Aktüel Bakanlık duyurdu: 5 terörist daha itlaf edildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 5 terörist daha itlaf edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:16:00 - 2020-08-29 17:17:06

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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