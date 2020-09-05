Bakanlık duyurdu: 320 PKK'lı terörist itlaf edildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları kapsamında toplam 320 PKK'lı teröristin imha edildiğini açıkladı.

16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Hainlere bir an olsun göz açtırmayan kahraman Türk komandoları operasyon bölgesine intikal ederek yoğun arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi.

Bölgede yapılan aramalarda 265 adet EYP, 11 adet mayın, 10 adet RPG-7 roketatar, 125 adet el bombası, 1 adet drone insansız hava aracı, 26 adet ağır silah, 4 adet havan, 143 adet hafif silah, 27 bin 693 adet silah mühimmatı, 22 bin 331 adet ağır silah mühimmatı, 8 adet AT-4 tanksavar füzesi, 244 adet top/havan mühimmatı, 238 adet roketatar mühimmatı, 4 adet termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.