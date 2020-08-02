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Gündem

Bakanlık duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:23:00 -

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakanlık açıklamasında operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz olarak sürdürüleceğini kaydetti.

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