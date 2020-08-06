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Aktüel

Bakanlık duyurdu: 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:31:00 -
Bakanlık duyurdu: 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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