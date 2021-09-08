Bakanlık düğmeye bastı! Atık su seferberliği

YENİ AKİT / ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1. Su Şurası'nın önemli gündem maddelerinden biri olan atık suların yeniden kullanımını yaygınlaştırmak konusunda harekete geçiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde yeniden değerlendirmeye uygun atık su oranının yüzde 47 olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geri kazanıma uygun atık su oranı yüzde 47 seviyesinde ve bu oran 3,3 milyar metreküp suya karşılık gelmektedir. Oysa biz hâlihazırda atık suların sadece yüzde 2,5'lik bir kısmını yeniden kullanıyoruz. Burada çok önemli bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli değerlendirmek için ilgili tüm paydaşlarla çalışmalara başlıyoruz. 2 milyar m3 suyun tarımsal sulamada kullanılarak 336.000 ha alanın sulanması, 49 milyon m3 suyun peyzaj sulamada kullanılarak 15.000 ha alanın sulanması, 378 milyon m3 suyun sanayide, 863 milyon m3 suyun çevresel kullanımda ve 57 milyon m3 suyun yeraltı suyu kaynaklarının beslemesinde kullanabiliriz. Arıtılmış kentsel atık suları tarımsal sulamada ve başka diğer alanlarda güvenli bir şekilde tekrar kullanarak önemli bir kaynak yaratacağız. Ülkemizde özellikle kentsel atık suların arıtılarak yeniden kullanılmasının yaygınlaştırılması, ayrıca yağmur suyu hasadı, gri suların tekrar kullanılması gibi alternatif su kaynakları konularında belediyelerde, su idarelerinde, su konusunda görev ve yetkisi bulunan üst yönetim birimlerinde, medyada ve bireylerde bu konularda farkındalık oluşturmamız gerekiyor."

Su kayıplarını indirme hedefimiz var

Su kayıp - kaçak oranlarına da değinen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 2020 yılında mevzuat gereği bize beyanda bulunan 28 büyükşehir belediyesi ve 46 il belediyesinin verisinden yapılan hesaplamaya göre; su kayıp oranı yüzde 35,4. Sadece 2020 yılı için şebekelerdeki su kayıplarına bağlı finansal kayıp 1,9 milyar TL'yi aşıyor. Bu gerçekten yola çıkarak, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğimiz ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30; 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35; 2028 yılına kadar yüzde 30; 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmeyi hedefliyoruz. Şura çalışmaları ile kayıp-kaçak oranlarında dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları değerlendireceğiz”