Bakanlık devreye girdi! Başörtülü çalışanları işten çıkarma iddiası

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir market zincirinde, üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılarak, bakanlık olarak davaya müdahil olunacağı belirtildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir market zincirinde, üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddiaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."