Bakanlık bu oyuncağı toplatıyor!

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini riske atan ürünlere yönelik piyasa denetimlerini artırdı. Laboratuvar testleri ve yapılan incelemeler sonucunda, gerekli standartlara uygun üretilmediği belirlenen bir oyuncak için piyasadan acilen toplatılma kararı verildi.



Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında önemli bir karar aldı. Yapılan incelemelerde, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir oyuncak için piyasadan toplatma işlemi başlatıldı.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır. Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir" ifadelerini kullandı.