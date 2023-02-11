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Gündem Bakanlık ayni yardımlar için ALO 144'ü kullanacak
Gündem

Bakanlık ayni yardımlar için ALO 144'ü kullanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144'ün ayni yardımların kabul, sevk ve idaresi amacıyla kullanılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 22:18:00 -
Bakanlık ayni yardımlar için ALO 144'ü kullanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşması amaçlandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın Sosyal Yardım Hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse TIR ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi/kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır" denildi.

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