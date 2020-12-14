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Medya Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı
Medya

Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı

Son haftalarda rezil dizileri elinde patlayan FOX TV'den bir veda haberi daha geldi. Cuma akşamları yayınlanan Çoçukluk, 2 hafta sonra son kez ekranlara gelecek ve seyircisine veda edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:58:00 -

Mucize Doktor, Yasak Elma gibi rezil dizileri yayınlayan FOX TV’nin Savaşçı ve Bay Yanlış dizileri gibi bir dizisi daha elinde patladı.

Kimsesiz çocuklarla ilgili tepki çeken sözlere yer veren Çocukluk dizisinin fişi çekildi.

Dizi ekranlara Kimsesizler adıyla gelmeye hazırlanırken tepki çekince Çocukluk olarak değiştirilmişti. Cuma akşamları yayınlanan dizi son olarak 9. bölümü ile ekrana geldi. Gayrimeşru ilişkilerin anlatıldığı dizilere yer veren FOX’un Çocukluk dizisinde de ahlaksız sahne yer almıştı.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in olduğu dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral gibi çocuk oyuncular da vardı.

Dizi bir türlü reyting listelerinde aradığını bulamadı ve kanalın yüzünü güldürmeyi başaramadı.

Çocukluk hangi diziden uyarlama?

Çocukluk dizisinin orjinal uyarlaması Tayland yapımı Abandoned dizisidir.

Bakanlıktan açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV'de yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yaptığı açıklamada "Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir. Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. " demişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin kimsesiz olmadığı belirtilerek, "Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir.

Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır" denildi.

Dizinin konusunun, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği ve Bakanlık personelini töhmet altında bırakacağı değerlendirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti:

"Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde; devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır. Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK'e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."

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