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Bakanlık açıkladı! Yeni Havalimanı-Sabiha Gökçen arası, 45 dakika olacak

Yapımı hala devam eden3. Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi kapsamında yapılacak metro hattında kurulacak makas sistemiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde 3. Havalimanı’na ulaşabilecek.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:10
Bakanlık açıkladı! Yeni Havalimanı-Sabiha Gökçen arası, 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serdar Ünsal, 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’yle ilgili yaptığı sunumda, projenin son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Tünelde yapılacak hızlı metronun İstanbul metrolarının yaklaşık 3’te 2’siyle bağlantısının olacağını belirten Ünsal, “Yapımı devam eden hatların tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde 45 dakikada 3. Havalimanı’na ulaşabilecek” dedi. Ünsal’ın verdiği bilgiye göre ekspres seferlerin de düzenlenebileceği Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı hattında, “düşük mesafeye düşük ücret, uzun mesafeye yüksek ücret” düzenlemesi de yapılabilecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:10
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  2. Üçüncü Havalimanı
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı
  4. Büyük İstanbul Tüneli
  5. açıklama

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