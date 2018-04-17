Bakanlık açıkladı! Tüm araçlarda zorunlu olacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hazırladığı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği yerli ve milli olan akıllı takip sistemi, Türkiye’deki tüm araçlarda zorunlu hale getirilecek.17 Nisan 2018 Salı 22:25
Ülkemizde sürücü davranışlarından kaynaklı olaşan trafik kazalarını ve trafiklerin kitlenme durumunun önüne geçmesi amaçlanıyor. Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemi ile sürücülerin davranışları aracın içinden anlık olarak kontrol edilecek. Çok yakında tüm motorlu taşıtlarda zorunlu hale getirilecek bu sistemle sürücülerin tüm eylemleri gözlemlenecek. Bu sistem sayesinde karşıdaki araçla takip mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda sürücünün uyarılacağı gibi bu durumlardan elde edilen veriler anlık olarak Emniyet Müdürlüğü’ne gönderecek.
Sürücü davranışlarında hatalı durumları kayıt altında tutacak bu yeni sistem, tüm bu kayıtları özel bir veri merkezinde toplayacak ve gerekli durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Sabah’ın haberine göre öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda kullanılmaya başlayacak sistem, sonrasında ülkemizde bulunan tüm motorlu taşıtlarda zorunlu olarak kullanılmaya başlayacak.
Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı bu proje kapsamında üniversiteler, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de ortak çalıştığı aktarıldı.
KAZALARDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ
Projenin prototipinin faaliyete geçtiğini belirten TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, “Raporların tamamlanasıyla birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşıyacağız. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek” dedi. Bu yeni sistemin ne zaman TBMM’ye taşınacağı ve bu sisteme geçişte nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, muhtemelen en kısa sürede bu konuda da açıklamalar yapılacaktır.
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FTH4 sa önce yolda,kaldırımda,çukur,tümsek,yağmurda göl olmuş,senin aracın yıpranmış kazaya sebebiyet vermiş dur kaklar ile yakıtın uçmuş kimse bunlardan dolayı ilgilileri cezalandırmıyor.yere bakmadan türkiyede yolda yürünmor ama vatandaşa gelince bütün cezai sistem tıkır tıkır işliyor.,şehrin cadde sokak mah.kameralanması tamam.aracı takip nedir ya Hukuk ne olacak5 sa önce Birileri ülkemizde özgürlükleri devamli kisitlayarak millette hukumete karsi bir infial olusmasina calisiyor sanki. Tuzak radarlarla milleti soyma, zorunlu arabuluculuk denen sacma uygulamayla milleti ve devleti arabuluculara yoldurma, araclara takip kiti takarak özel hayatin gizliligini ihlal, milletin şarjör kapasitesini dusurerek 15 Temmuz benzeri olaylar karsisinda etkinligini kirma, yahu oldu olacak insanlara da bir chip takin da yollardaki yayalarin birbirlerine carpip zarar gormelerinin onune gecin İlham5 sa önce Minibüsler insan araç demeden biçiyor, küçük minibüse 1000 kişi alınıyor önce onları düzenlesinler. Taksiciler insan dolandırıyor. Servisler kabadayı araclarını küçük araçların üzerine sürüyor. Hafriyat kamyonları için birşey söylemeye gerek yok. Bunları düzelme ondan sonra düğünevinde baş bağla. Hadi canım sırfkı5 sa önce ya başka bir şey bulamadılar mı yolları gözetlicem diye ebevy ve aile içi tüm detaylar gözetlemeye getiriyorlar. çok çok ayıp.. çok affedersiniz yakında wc ye de aynı şeyler düşünürler. Metin Uyulan7 sa önce Sapıklık tam yol devam ediyor. Big Brother heveslileri tek parti dönemini de geçtiler. FETÖ vari yatak odalarına da kamara takmayı düşünüyorlar mı ? Bu sayfaya bakan acayıp sansürcüsün bunu da belirteyim . Ömer Genç7 sa önce Çok çok tehlikeli bir adım.Trafik görevlileri işini yapsın önce.Bu tip uygulamalar oligarsık bürokrasi ve 1940 chp kafasına aittir.Bağımsızilgimizi tehlikeye sokar. Ömer Genç7 sa önce Özel araçlarda kullanımı anayasaya aykırı olur.Ayrıca yazılımın tabanı ile beraber milli olması gerekir yoksa Bağımsızilgimizi tehlikeye atarız.Bakanlık iyi düşünsun.Bunlar chpli oligarsik uygulamalar. Ali Rıza10 sa önce hükümet böyle saçma halkı sinirlendirecek uygulamalarla kendi sonunu hazırlıyor demekki akp dede fetöcüler temizlenememiş Corumlu 13 sa önce Bence özel hayata müdahale olur böyle bir uygulama.keeinlikle amacını aşan ve resmen insan hürriyetine karşı bir düşünce.bunun hayal edilmesi bile insanın mahremine saldırıdır Micron14 sa önce Arac penceresinden cop atiliyormu o da izlense,habere cok sevindim,trafikte canavarlar dolasiyor.