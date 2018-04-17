Bakanlık açıkladı! Tüm araçlarda zorunlu olacak

Ülkemizde sürücü davranışlarından kaynaklı olaşan trafik kazalarını ve trafiklerin kitlenme durumunun önüne geçmesi amaçlanıyor. Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemi ile sürücülerin davranışları aracın içinden anlık olarak kontrol edilecek. Çok yakında tüm motorlu taşıtlarda zorunlu hale getirilecek bu sistemle sürücülerin tüm eylemleri gözlemlenecek. Bu sistem sayesinde karşıdaki araçla takip mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda sürücünün uyarılacağı gibi bu durumlardan elde edilen veriler anlık olarak Emniyet Müdürlüğü’ne gönderecek.

Sürücü davranışlarında hatalı durumları kayıt altında tutacak bu yeni sistem, tüm bu kayıtları özel bir veri merkezinde toplayacak ve gerekli durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletecek. Sabah’ın haberine göre öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda kullanılmaya başlayacak sistem, sonrasında ülkemizde bulunan tüm motorlu taşıtlarda zorunlu olarak kullanılmaya başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı bu proje kapsamında üniversiteler, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de ortak çalıştığı aktarıldı.

KAZALARDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Projenin prototipinin faaliyete geçtiğini belirten TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, “Raporların tamamlanasıyla birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşıyacağız. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek” dedi. Bu yeni sistemin ne zaman TBMM’ye taşınacağı ve bu sisteme geçişte nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, muhtemelen en kısa sürede bu konuda da açıklamalar yapılacaktır.