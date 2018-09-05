Bakanlık açıkladı! Son görüşme 4 Eylül'de yapıldı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye konusunda Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos-4 Eylül'de Ankara’da yapılmıştır." denildi.05 Eylül 2018 Çarşamba 10:30
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos-4 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da icra edilmiştir. Konuyla ilgili müşterek çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir." dedi.
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