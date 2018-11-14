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Bakanlık açıkladı! O kadrolara personel alımı

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 12 personel alınacağını açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:35
Bakanlık açıkladı! O kadrolara personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 12 stajyer kontrolör kadrosu  için başvurular 26-30 Kasım tarihlerinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinin  "sınav duyurusu" bölümündeki form e-devlet şifresi ile elektronik ortamda  doldurularak yapılacak.

Sınava başvuracakların üniversitelerin en az dört yıllık lisans  eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari  bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)  kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini  bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan  Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP9" puan türünden en az 70 ve üzerinde puan  almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından en yüksek puanlı 72 kişi  içinde olmaları şartı aranıyor.

"KPSSP9" başarı puan sıralamasına göre sözlü sınava katılacak  adaylara ait kesin sonuç listesi 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının internet  sitesi "www.icisleri.gov.tr"den ilan edilecek. Sözlü sınavın günü, saati ve yeri  ise 27 Aralık'ta yine aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler  Kontrolörleri Yönetmeliği'nin "Sınav Konuları" başlıklı 8'inci maddesinde yer  alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve  kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği  vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacak.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek adaylardan en  az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak  giriş sınavı başarı listesi oluşturulacak ve sınav sonucu boş kadro sayısı kadar  asıl ve yedek olmak üzere ilan edilecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:35
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